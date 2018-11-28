Başkan Çalışkan'dan basın toplantısı

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Encümen salonundaki toplantıda adaylık sürecini değerlendiren Çalışkan, 2019 yerel seçimlerinin Karaman ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini diledi.

Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin’e destek vereceğini ve yerel seçimlerde en yüksek oyu almak için canla başla çalışacaklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bu bir bayrak yarışıdır. Şundan emin olabilirsiniz ki bu şehirde belediye başkanlığı yapmanın büyük şerefini yaşıyorum. Bu şeref önce Yüce Rabbim, sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimin takdiriyle oldu. Bu, kaderimizde, nasibimizde varmış ki, şehrimize en güzel hizmetleri yapma mücadelesini verdik. Bunun da gururunu ve onurunu yaşıyorum. Bugün de bu bayrağı çok değerli kardeşimiz Sayın Mahmut Sami Şahin’e devredeceğim. Hiçbir zaman davamızı bir yer edinme, makam mevki sahibi olma adına sürdürmedik. Her işimizi Allah rızası için yaparak şehrimiz ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için elimizden gelen gayreti göstererek çalıştık."

Dört buçuk yıllık dönemde Karaman’da çok önemli projeler ve hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çalışkan, "Seçim beyannamemizde ne söz verdiysek çok şükür hepsini fazlasıyla yerine getirdik. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir neferi olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah Karaman’da ve ülke genelinde yine en yüksek oyu alarak bu seçimlerde de alnımız ak ve başımız dik bir şekilde başarıyla çıkmış olacağız. Tüm hemşehrilerime bu görevi yaparken bana destek oldukları için teşekkür ediyor, 2019 yerel seçimlerinin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.