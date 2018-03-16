Başkan Çalışkan öğrencilerle buluştu

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Gençler Soruyor, Çalışkan Başkan Cevaplıyor" isimli söyleşi programa katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KMÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu Başkanı Zeynep Arslan, topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Çalışkan burada yaptığı konuşmada Karaman'ı mevcut nüfusu ile değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi.

Karaman'ın 250 bin nüfuslu bir şehir olmadığını ifade eden Çalışkan, "Türkiye'nin hatta Dünya'nın birçok yerinde Karamanlılara rastlamak mümkündür. Balkanlar'da, Bosna Hersek'te, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Kafkaslar'da ve diğer Türk Devletleri'nde hemşehrilerimize rastlayabilirsiniz. Karaman, Evlad-ı Fatihanların merkezi, Hz. Mevlana'nın annesini bize emanet ettiği, sevgi ve hoşgörünün mayalandığı, insan sevgisinden ilahi aşka yürünülen bir şehirdir." diye konuştu.

Karaman'ın son dönemde yapılan yatırım ve hizmetler sayesinde kısa sürede Türkiye'nin yükselen bir şehri olduğunu belirten çalışkan, şunları kaydetti:

"Havaalanı, Serbest Bölge, Lojistik Merkezi gibi ekonomik ve sosyal anlamda son derece önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu noktada birlik ve beraberliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Karaman birlik ve beraberliğin en güzel biçimde sağlandığı özel şehirlerden birisidir. İnşallah önümüzdeki süreçte yine bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde çok daha güzel ve büyük projelere hep birlikte imza atacağız."

Program öğrencilerin yönelttiği soruları Başkan Çalışkan'ın cevaplanması ile sona erdi.