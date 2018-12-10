Başkan Çalışkan Ahmet Yesevi Cami inşaatını inceledi

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yapımı devam eden Ahmet Yesevi Camisi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Çalışkan burada yaptığı açıklamada kent mezarlığı yanında 3 bin 800 metrekarelik bir alanda inşaatı devam eden Ahmet Yesevi Camisi’ndeki çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi.

Belediye tarafından projelendirilen 2 bin kişinin aynı anda saf tutacağı Ahmet Yesevi Camisi’nin Karaman'ın simgesi olacağını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Geniş musallası, cenazeler için yıkama yeri, soğutma bölümleri, taziye salonları ile cami örnek bir yapı olacak. Şu anda caminin avlu kısmı tamamlanmış durumda. Şehir mezarlığı ve cami avlusunun bir çıkış kapısı birleştirilerek cami ve mezarlık birbirine bağlanmış oldu. Kısa süre içerisinde caminin tamamı bitmiş olacak. Alana dahil edilecek olan yeni müftülük hizmet binası ile birlikte Ahmet Yesevi Camisi tam bir külliye olacak. Burası vatandaşlarımızın destekleriyle yapılıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."