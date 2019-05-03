Başkan Büyükkılıç'tan genç yazarlara teşvik

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genç Yazarlar etkinliğine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nin Hunat Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlediği Genç Yazarlar etkinliğine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden ve 12 genç yazarın yazdığı "Özgün Ruhlar" adlı kitabı inceleyen Başkan Büyükkılıç, öğrencileri kutladı.

Gençleri yüreklendirmek ve teşvik etmek gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize yazarlık duygusunu aşılamak ve bir ürün ortaya koymalarını sağlamak için cesaret verilmiş. Bunun sonucunda 12 genç yazarımız bir kitap ortaya çıkarmışlar. Öğrencilerimizin kitaplarını imzalanmış olarak alacağız ve çok güzel bir anı olarak saklayacağız. Kalem tutmaya ve yazmaya başlayan genç yazarlarımız güven kazanınca kendilerini bu konuda geliştireceklerine inanıyorum ve yavrularımıza başarılar diliyorum." dedi.