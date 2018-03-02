Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Demirciler Sitesi esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarete, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf Sanatkarlar Kooperatifler Birliği Başkanı Mustafa Alan, meclis üyeleri ve daire müdürleri de katıldı.

Büyükkılıç, ziyarette yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak yeni yapılan sitelerin yanında mevcut esnaf sitelerinin dış cephe bakım onarım, çevre düzenlemesi, asfalt ve altyapı çalışmalarıyla şartların iyileştirilerek, hem ticaret yapan esnafların hem de alışveriş yapan vatandaşların daha nezih ortamda işlerini yapmalarına imkan sağladıklarını kaydetti.