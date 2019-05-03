Başkan Büyükkılıç'tan doğaya davet

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, doğa ve spor tutkunlarını Spor AŞ'nin Sarımsaklı Barajı'nda gerçekleştireceği doğa yürüyüşü ve fidan dikme etkinliğine davet etti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mayıs'taki etkinlikte 10 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Tüm vatandaşları bu etkinliğe davet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yürüyüş ve fidan dikimine katılmak isteyenler, Spor AŞ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kayıtlarını yaptırabilecek. Servislerle Sarımsaklı Barajı'na ulaşabilecekler. Tüm spor ve çevre tutkunlarını bu güzel etkinliğe bekliyoruz. Servisler, güzergahlardan 08.00'de hareket edecek. Yürüyüş ise saat 09.00'da başlayacak."