Başkan Büyükkılıç'ın koordinasyon toplantıları

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçelere yapılacak yatırımlarla ilgili koordinasyon toplantılarını Develi, Yeşilhisar, İncesu ve Yahyalı ilçeleriyle sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, daha önce 9 ilçe ile yaptığı koordinasyon toplantılarına Develi ilçesiyle devam etti.

Toplantıya Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Başkan Cabbar, Başkan Büyükkılıç’a Develi'nin ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler verdi.

Büyükkılıç, Develi’nin ardından Yeşilhisar ile ilgili bir toplantı yaptı. Toplantıya katılan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçesinin taleplerini dile getirdi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile de toplantıda bir araya gelen Büyükkılıç'a ilçede yeni dönemde yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, günün son koordinasyon toplantısını Yahyalı ile yaptı. Toplantıya katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçesinin taleplerine ilişkin bir dosya sunarak bilgiler verdi.

Toplantıların sonunda açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İlçelerimizle Büyükşehir Belediyemiz arasındaki koordinasyon toplantılarına devam ediyoruz. Bu toplantılarda yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendiriyoruz. İnsanlarımıza en verimli şekilde hizmet götürüp, onların konforunu sağlayarak memnuniyetlerini alabilmek için çalışıyoruz. Develi, Yeşilhisar, İncesu ve Yahyalı Belediye Başkanlarımızla da görüştük. İnşallah uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz."