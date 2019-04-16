Başkan Büyükkılıç'a ziyaretler

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı bazı kurum, kuruluş, oda ve dernekler ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'a esnaf odaları başkanları, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Gençlik Kolları, Mimarsinan OSB yönetimi, KAYSİAD ve Kafkas Dernekleri ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun temennisinde bulunularak kurum, kuruluş, oda ve dernekler hakkında bilgi verildi.

Başkan Büyükkılıç'a, esnaf odaları temsili olarak şehrin anahtarını, AK Parti İl Gençlik Kolları ise "elif" tablosunu hediye etti.





