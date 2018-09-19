Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Erciyes İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Haydar Rayman ve kulüp yetkilileri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rayman, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İzcileri belediyede ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Büyükkılıç, "İzcilik anlatılmaz, yaşanır. Adeta bir yaşam biçimi olarak doğayı, çevreyi sevdirerek, gençleri kötü alışkanlıklardan koruyarak ve kendine olan özgüveni yüksek bireyler yetişmesine büyük katkılar sağlayan Erciyes İzcilik Kulübümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaret, plaket verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

































