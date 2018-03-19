Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Teke, Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgi aldı.

Ziyarette yaptığı konuşmada Kayseri'de belediyelerin hizmet için yarıştıklarını ifade eden Teke, Melikgazi Belediyesinin de hizmet kalitesinin son derecece yüksek olduğunu söyledi.

Büyükkılıç, Teke'ye ziyaretinde Melikgazi İletişim Merkezi ile Scada Merkezini gezdirerek, bu birimleri tanıttı.