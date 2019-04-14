Başkan Büyükkılıç, yöresel ürünler fuarını ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti.

Büyükşehirden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, fuar alanındaki esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlara çiçek verdi.



Fuar alanına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Büyükkılıç, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraflar çektirdi, sohbet etti ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Büyükkılıç, fuar alanındaki alışveriş stantlarını da gezdi.