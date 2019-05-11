Başkan Büyükkılıç, yabancı öğrencilerle iftarda buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Medeniyetin Burçları Derneği tarafından gerçekleştirilen iftar programında yabancı öğrencilerle buluştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde Medeniyetin Burçları Derneği tarafından gerçekleştirilen iftar programına katılan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde okuyan farklı kıtalardan öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, kentte öğrenim gören yabancı öğrencilerin birer gönül ve kültür elçisi olduklarını belirterek, öğrencilerden ülkelerine gittikleri zaman Kayseri'deki güzellikleri anlatmalarını istedi.

Başkan Büyükkılıç, program sonrası yabancı öğrencilerle fotoğraf çektirdi.