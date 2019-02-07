Başkan Büyükkılıç TSYD üyeleriyle bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Özel bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükkılıç, Kayseri'deki spor yazarlarını güçlü bir dernek altında toplayan TSYD'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari ise derneğe verdiklerini destekten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve üyeler hatıra fotoğrafı çektirdi.