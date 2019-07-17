Başkan Büyükkılıç, Sarız'a verdiği yol sözünü tuttu

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesini Göksun yoluna bağlayan 7 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Sarız'a giden Büyükkılıç, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Kara ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Sarız'ı Göksun yoluna bağlayan yoldaki çalışmaları inceleyen Büyükkılıç, Sarız'a verdiği yol sözünü tuttuğunu belirtti.

Yolun daha önce tek aracın zor geçtiği bir yol olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"7 kilometreyi bulan yolun yapılmasını Sarız Belediye Başkanımız ve hemşehrilerimiz bizlerden istemişti. İlk işimiz bu yolu genişletmek ve yapmak oldu. Sarız'a hayırlı uğurlu olsun. Yolu inşallah ilerde sıcak asfaltla da kaplarız. Birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın bereket olduğuna inanıyoruz. Sarız için çöp transfer istasyonu çalışmamız da devam ediyor. Sarız Belediyemizle iş birliği halinde yapacağız. Hizmet doğudan başladı ve devam ediyor."

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da yapılan yolun ilçenin gelişiminde önemli bir katkısı olduğunu, seçim vaadinin birinci sırasında yer alan yolun 10 gün gibi rekor bir sürede yapıldığını ifade etti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bayrak'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte yer aldığı bir tabloyu hediye etti.

Büyükkılıç, Sarız'ın ardından Pınarbaşı ilçe ziyaretinde İlçe Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu ile bir araya geldi