Başkan Büyükkılıç ramazan etkinliklerini anlattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayının huzur içinde idrak edilmesi ve ramazanın manevi atmosferinin herkes tarafından yaşanabilmesi için bir dizi etkinlik yapacaklarını bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, bu yıl ramazan sokağının Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde açılacağını, Büyükşehir Belediyesi’nin iftarlarının da belediye hizmet binası yanındaki Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi’nde verileceğini kaydetti.



Büyükkılıç, önceki yıllarda Seyyid Burhaneddin Türbesi yanında kurulan Büyükşehir Belediyesi iftar sofrasının da hava koşulları ve yağmur riski nedeniyle kapalı mekana alındığını belirtti.

Öte yandan, şehir merkezindeki bazı mahallelerde ve ilçelerde de ramazan ayına özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

İlçe ve mahallelerdeki ramazan etkinlikleri 7 Mayıs Salı günü Talas-Anayurt’ta başlayacak.

Ramazan etkinlikleri 8 Mayıs’ta Eskişehir Bağları, 9 Mayıs’ta İncesu, 10 Mayıs’ta Hacılar, 11 Mayıs’ta Ağırnas ve 12 Mayıs’ta da Mimsin’de yapılacak.