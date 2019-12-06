Son Dakika
GRAFİKLİ - BÜTÇE MARATONUNDA ÖNE ÇIKANLAR: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 yılda "Sıfır Atık" sistemlerinin kurulumunu tamamlayacak
Başkan Büyükkılıç partisinin mühendis üyelerini ziyaret etti
KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Mühendislik Günü dolayısıyla partisinin mühendis üyelerini ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti...
Genel 06.12.2019, 11:11
KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Mühendislik Günü dolayısıyla partisinin mühendis üyelerini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Dünya Mühendislik Günü kapsamında, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş'u ziyaret ederek, tebrik etti.
Ziyaretten memnuniyet duyduklarını kaydeden Timuçin ve Kuş, Büyükkılıç'a teşekkür etti.
1°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49