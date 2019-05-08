Başkan Büyükkılıç iftara katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi ve Muhabbet Çay Bahçesi’ndeki iftara katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışlı hava nedeniyle bu yıl kapalı mekanlara alınan iftara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
İftara Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.
Yemekhane ve çay bahçesindeki masaları gezerek vatandaşları selamlayan Büyükkılıç, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.
İftara katılan vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a bu önemli hizmet nedeniyle teşekkür etti.