Başkan Büyükkılıç iftara katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi ve Muhabbet Çay Bahçesi’ndeki iftara katıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışlı hava nedeniyle...