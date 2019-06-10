Başkan Büyükkılıç Harikalar Diyarı'nda

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 9 günlük tatil süresince yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak vatandaşların ziyaretine açılan ve büyük ilgi gören hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Hayvanat Bahçesi, üç günlük Ramazan Bayramı boyunca 27 bin 500, 9 günlük bayram tatili süresince de 49 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.

Bayram tatilinin son gününde Anadolu Harikalar Diyarı'na giden Başkan Memduh Büyükkılıç, hayvanat bahçesini gezen vatandaşlarla görüştü.

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.