Başkan Boz'dan içme suyu açıklaması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da çeşme suyunun renkli aktığı ve kirli olduğu iddiaları üzerine Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, basın mensuplarına Güldürcek Barajı'nı ve arıtma tesisini gezdirdi.

Basın mensuplarına Güldürcek Barajı ve arıtma tesisini gezdiren Başkan Boz, yaptığı açıklamada, çeşmelerden akan suda renk olayı kalmadığını, halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir sürecin olmadığını, ancak sosyal medya üzerinden halk arasında asılsız söylentilerin çıktığını belirtti.

Gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerektiğini ifade eden Boz, şöyle konuştu:

"Şehrimiz ile birlikte Orta, Kurşunlu, Şabanözü ve Eldivan ilçelerimiz, Yaylakent beldemiz ve on dört köyümüz aynı içme suyunu kullanmaktadır. İçme suyumuz Orta ilçemiz sınırlarında, şehrimize 80 kilometre mesafede bulunan arıtma tesisimizden gelmektedir. Arıtma tesisimizin ham su kaynağı ise tesise 5 kilometre mesafede bulunan Güldürcek Barajı’dır. Güldürcek Barajı kışın karla, bahar aylarında ise yağan yağmurlarla dolan yüzeysel bir su kaynağıdır. Haziran ayından sonra yağışlar kesilmekte, sıcaklıklar artmakta, buna karşın yüzey buharlaşması ve tüketimdeki artış nedeniyle su seviyesi hızla düşmektedir."

Kurban Bayramı öncesi şehrin üst kotlarında zaman zaman su sıkıntılarının yaşandığını, arıtma tesisinin kapasitesi üzerine su talebinin olduğunu ve tesisin bu ihtiyacı karşılayamadığını dile getiren Boz, şöyle konuştu:

"Yine de tesisin verimini yüzde 120’ye çıkarıp talebi karşılamak adına bayram sonrası farklı yöntemler denenmiş, konusunda uzman teknik elemanlar tesisimize getirilerek incelemeler yaptırılmıştır. Barajdaki su seviyesinin azalması nedeniyle su alma yapımız dibe doğru inmiştir. Su alma yapımız, şamandıralı tip olup baraj üst kotuna sabittir. Yüzeyden 4-5 metre aşağıdan su alınmaktadır. Su seviyesindeki azalma sonrası, su alma yapımız dipten gelen farklı bir yapıya denk gelmiş, bu katmandan gelen ve gözle bakıldığında çok berrak gözüken su, arıtma işlemleri sonrasında depolarda beklerken renklenmektedir."

Sorunun giderildikten sonra suyun renginin düzelmesinin birkaç günü aldığını ifade eden Boz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şehrimizin alt kademelerinde biriken yoğun renkli su, tahliye noktalarından çaya deşarj edilerek içme suyunun renginin düzelmesi hızlandırılmıştır. Aynı gün şehrimizin farklı kesimlerinde çeşmelerden akan su numunelerinin fotoğrafları istenerek renk düzelmesi saat saat izlenmiştir. Burada altı çizilmesi gereken husus şudur ki yaşanan bütün bu süreçte halkımızın sağlığını tehlikeye atacak bir içme suyu, şebekemizden verilmemiştir. Arıtma tesisimizde biyolojik ve kimyasal analizler sürekli yapılmakta olup, sağlıksız şartların oluşmasına asla izin verilmemektedir. Çankırı Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ve Halk Sağlığı Laboratuvarı da farklı noktalardan yaptığı analizler ile suyumuzu sürekli izlemektedir. Son analiz sonuçları ve serbest bakiye klor ölçümlerinde şüpheye mahal verecek herhangi bir sonuca rastlanmamıştır. Vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güven ortamını istikrarlı bir biçimde sürdürebilmenin en önemli kriterimiz olduğu herkesçe bilinmelidir."