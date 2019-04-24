Başkan Bayındır'a ziyaretler

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Engelli çocuklarımıza sahip çıkmak bir şereftir, çünkü bir gün hepimiz engelli olabiliriz, hepimizin böyle bir yavrusu olabilir." dedi.



Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Necdet Ünaldı, kendisine eşlik eden müdür yardımcıları Mehmet Örk ve Volkan Koçak, öğretmen, öğrenci velileri ve bir grup özel öğrenci ile birlikte makamında ziyaret ettiği Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı okul olarak düzenleyecekleri kermese davet etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bayındır, "Bizleri onurlandırdınız, sizler bizim için çok daha önemli bir görevi yapıyorsunuz. Engelli çocuklarımıza sahip çıkmak, bir şereftir, çünkü bir gün hepimiz engelli olabiliriz, hepimizin böyle yavrusu olabilir. Bu bizim zenginliğimizdir, onlar bizim canımızdır. Ben inşallah sizlerle bu duyguları her zaman paylaşacağım. Elbette bütün okullarımıza gideceğim ama bu yavrularımız çok önemli. En çok geleceğim okul sizsiniz." diye konuştu.



Bayındır, ziyaretin sonunda kendisinden okulda mangal sucuk partisi düzenlenmesi talebinde bulunan öğrenci Özgür Uyar'ın talebini de kabul etti.

