Başkan Bayındır'a tebrik ziyaretleri

KONYA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.



Şenyurt, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretinde 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde bağımsız aday olarak Beyşehir Belediye Başkanı seçilen Bayındır'ı kutlayarak, yeni görevinde başarı diledi, hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Şenyurt, "Başkanımıza bizleri sıcak ve samimi şekilde karşılamalarından dolayı çok teşekkür ediyor, seçim sonuçlarının Beyşehir'imize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bayındır da, yeni dönemde toplumun her kesimiyle istişare halinde olarak ilçeye hizmet üretmenin gayretinde olacaklarını söyledi.