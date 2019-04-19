Başkan Bayındır'a tebrik ziyaretleri

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'a seçimlerin ardından tebrik ziyaretleri sürüyor.

Beyşehir Kaymakamı ve Beyşehir (OSB) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Özdemir'e, Beyşehir OSB Yönetim Kurulu üyeleri ile Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrika ve firma sahibi olan işadamları da eşlik etti.

Ziyarette, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili istişare ve değerlendirmelerde de bulunuldu.



Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayındır'ı yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı kutlayarak yönetim kurulu adına çiçek verdi.

