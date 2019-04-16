Başkan Bayındır şampiyon sporcuları ödüllendirdi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Antalya'da düzenlenen Uluslararası 4.Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda başarılı olan Beyşehirli sporcuları kabul etti.



Beyşehir Sevinç Kardeşler Spor Kulübü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Milli Takım Antrenörü Ömer Sevinç, şampiyonada Türk Milli Takımı'na 2 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya birden kazandıran 9 sporcusuyla birlikte Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bayındır, milli forma altında elde ettiği başarıyla hem ülkenin hem de Beyşehir'in göğsünü kabartan Beyşehirli sporcuların ilçenin gururu olduğunu belirterek, "İlçemizin ve bizlerin gurur abidesi olan sporcu kardeşlerimizi ve onları yetiştiren antrenör kardeşimiz ile ailelerini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Sizlerden Beyşehir adına daha büyük başarılar beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Beyşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu unutmamanızı istiyorum." dedi.



Milli Takım Antrenörü Ömer Sevinç de ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Adil Bayındır'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek bir boks eldiveni hediye etti.

Başkan Bayındır da şampiyon sporcuları eşofman takımı ile ödüllendirdi.