Başkan Bayındır, şampiyon off-road pilotlarını kutladı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Düzce'de gerçekleştirilen 15. Geleneksel Off-Road Şenlikleri kapsamında düzenlenen yarışlarda S3 klasmanında birincilik elde eden Beyşehirli off-road pilotlarını gösterdiği başarıdan ötürü tebrik etti.



Bayındır, Düzce'nin Çilimli ilçesinde, Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 25 ilinden 85 arazi aracı ile 170 sürücünün katıldığı yarışlarda, Beyşehir'i temsilen organizasyona katılarak birincilik kürsüsüne çıkan Beyşehirli pilotların yeni bir başarıya daha imza attığını belirtti.

Başkan Bayındır, S3 klasmanında birincilik mücadelesi veren pilot Abdullah Şam ile oğlu yardımcı pilot Muhammet Ali Şam ikilisini gösterdiği başarılı performansından ötürü kutlayarak, "Katıldığı her yarışta dereceler elde eden ve ilçemizin son yıllarda gururu haline gelen her iki pilotumuza bundan sonra katılacağı organizasyonlarda da başarılar diliyorum." dedi.

