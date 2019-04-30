Başkan Bayındır başarılı öğrenciyi kutladı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 2019 İmam Hatip Ortaokulları Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Süleyman Utku Tutal'ı makamında kabul etti.



Beyşehir Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tutal, Okul Müdürü Osman İşleyen, Müdür Yardımcısı Ali Yıldız, Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Şahin ve babası Ahmet Tutal ile birlikte Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Bayındır, Tutal'ı Ankara’daki final yarışmasında gösterdiği performans ve başarısından ötürü tebrik etti.



Tutal'ın elde ettiği başarıyla hem Beyşehir’in hem de öğrenim gördüğü okulunun gururu olduğunu ve öğrenci arkadaşlarına da güzel bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Bayındır şunları söyledi:

"Yarışmada 100 puan üzerinden 98,80 puan alarak 2019 yılı Türkiye şampiyonu olan Beyşehirli öğrencimiz Süleyman Utku Tutal'ı canı gönülden kutluyor, başarılarının artarak sürmesini temenni ediyorum. Beyşehir’in çocuklarının böyle her alanda başarısını görmek bizleri çok gururlandırıyor, mutlu ediyor. Öğrencimizin yetişmesinde emeği geçen başta ailesi olmak üzere tüm eğitim camiası mensuplarına teşekkür ediyorum."

Başkan Bayındır, ziyaretin sonunda Tutal'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

