Başkan başarılı sporcu ve öğrencilere altın taktı

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi.

Tekvando'da Türkiye 3. olan Mahmut Can Karaman, "7. Uluslararası Fetih Kupası" kapsamında Dünya ikincisi olan Akşehir Selçuklu Spor'un Okcusu Şahika Tetik, Hacı Sıdıka Baysal Fen Lisesi'nden mezun olan ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazananan Akşehir 1'incisi Cengizhan Başeğmez'i başarılarından dolayı altınla ödüllendirdi.

Başkan Akkaya burada yaptığı konuşmada, "Bugün Akşehirimizin şampiyonlarıyla birlikteyiz. Aramızda Sivas'ta yapılan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Mahmut Can Karaman sporcumuz var, Mahmut Can maşallah hiç bırakmıyor. Ama bir birincilik eksiği var onu da telafisini edecektir. Sporcumuza bundan sonraki karşılaşmalarda başarılarının devamını diliyorum. Üniversite sınavlarında 533 puanla Türkiye 788'incisi ve Akşehir birincisi Cengizhan Başeğmez İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Akşehir Hacı Sıdıka Baysal Fen Lisemizden mezun olan kardeşimiz Akşehir'imize bir gurur yaşatmıştır. Tahsil hayatında başarılar diliyor bu derecelerinin üniversite bitiminden sonrada yani Tus sınavlarında ve yine doktorluk dönemlerinde devam etmesini diliyorum. Maşallah 7. Uluslararası Fetih Kupası kapsamında Dünya ikincisi olan Akşehir Selçuklu Spor'un Okcusu Şahika Tetik kardeşimizi kutluyorum. Dünya derecelerine biz alıştık zaten Nasreddin Hocamızın şehri Akşehir’imizi gururlandırmaktadır. Kızımıza bundan sonraki yarışmalarında daha da üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.







