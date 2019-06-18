Başkan Bakkal’dan Kaymakam Bozkurtoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

KONYA (AA) - Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu’nu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretinde, kurumlar arası uyumlu çalışmanın önemine değinen Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, ''İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve tanıtımı için resmi, kurumlarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışma arzusundayız. İmkanlarımız çerçevesinde de Halkapınarımızın faydasına olan her türlü çalışmaya destek olmaya hazırız.'' diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Bozkurtoğlu da ilçe ve belediye çalışmaları hakkında Başkan Bakkal’dan bilgi aldı.

Halkapınar’da yapılacak çok işin olduğunu belirten Bozkurtoğlu, ''Birlik ve beraberlik içerisinde özellikle tarım, hayvancılık, turizm ve tanıtım konularında Halkapınar için, elimizden gelenin en iyisini ve en güzelini yapma gayretinde olacağız.'' dedi.



