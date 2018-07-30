Başkan Bahçeci'ye kardeş şehir ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Almanya'nın Remscheid Belediyesi heyeti, kardeş şehir protokolü kapsamında Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Remscheid Ana Kent Belediye Başkanı Burkhard MastWeisz başkanlığındaki heyetin ziyaretinde konuşan Başkan Bahçeci, 2015 yılındaki protokolle Almanya'nın Düsseldorf iline bağlı Remscheid Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını hatırlattı.

Kardeş belediye başkanını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bahçeci, Kırşehir’de Remscheid'den çok sayıda kişi olduğunu, bazılarının zaman zaman belediyeye gelerek kendileriyle görüştüğünü belirtti.

Mart ayındaki görüşmede kardeş şehir yöneticilerini Kırşehir'e davet ettiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kardeş belediye başkanını ağırlamaktan, sizleri Kırşehir’de görmekten mutluluk duyuyorum. Mart ayındaki görüşmemizde davetimi yapmıştım. İnşallah eylül ayında göçmen haftası nedeni ile geleceğim. Kırşehirlilerin Remscheid'da yaşaması, orada olması, sadece Kırşehirlilerin değil Türklerin o bölgede yoğun yaşaması bizim için Remscheid'i önemli bir hale getiriyor. Bizim kardeşliğimiz Kırşehirlilerin olmasından dolayı. Belediye Başkanımızı, dernek başkanımızı ve üyelerimizi candan seviyoruz. Üniversitemiz, Ticaret Odamız, Kent Konseyimiz, derneğimiz vasıtasıyla bu kardeşliği daha da pekiştireceğiz. Hepimizin siyasi kimliği var ama sonuçta her şeyden önce şehirlerimize karşı bir sorumluluğumuz var. Şehirlerimizde yaşadığımız insanlarda sorumluluklarımız ama onlar siyasetin daha üstünde."

Remscheid Ana Kent Belediye Başkanı Burkhard MastWeisz de Kırşehir'de olmaktan mutluluk duyduğuna işaret ederek, "Remscheid'de çok sayıda insan benim Kırşehir’e gelmemi bekliyordu, önemli bir görevi de yerine getirdim. Kırşehir’den Remscheid’e gelmiş insanlar sürekli bana soruyorlar, 'ne zaman gideceksiniz Kırşehir’e' diye. Kırşehir’de son üç yılda çok güzel şeylerle karşılaştım. Şehir büyüyor ve gelişiyor. Belediye başkanı olarak bu son üç yılda çok şeyler yaptınız sizlere saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından belediye başkanları, karşılıklı olarak hediye takdim etti.



