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Başkan Bahçeci'den yeni yıl mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeci, mesajında, acısıyla tatlısıyla 2017'yi geride bırakıp yeni bir yıla başlangıç yapıldığını ifade etti.Bu yılın Kırşehir...

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
Başkan Bahçeci'den yeni yıl mesajı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeci, mesajında, acısıyla tatlısıyla 2017'yi geride bırakıp yeni bir yıla başlangıç yapıldığını ifade etti.

Bu yılın Kırşehir için büyük projelerin uygulanmasıyla Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir olma iddiasının hayata geçirileceği bir yıl olmasını dileyen Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de 2009 yılından bu yana sizin bize verdiğiniz yetki ile vizyonu olan ve geleceğe umutla bakan bir şehir inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. 2017 yılında yoğun bir çalışma sezonunun geçtiği şehir merkezinde alt yapısıyla, kaldırımıyla, asfaltıyla gece gündüz çalıştığımız bir dönem, aynı zamanda Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi gibi Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Piknik Alanı gibi şehrimize vizyon katacak projelerimizi hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. İnşallah 2018'de Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir olma iddiamızı hayata geçirdiğimiz bir yıl olur. Amacımız hepimizin gurur duyacağı bir şehri inşa etmek. Yeni yılın ülkemiz ve ilimiz için hayırlar getirmesi temennisiyle hepinize sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir yıl diliyor saygılar sunuyorum."

Anahtar Kelimeler:
Yaşar BahçeciYeni Yıl Mesajı
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