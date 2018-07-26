Başkan Bahçeci'den yapılandırma uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, vatandaşları "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na İlişkin Kanun"dan faydalanmaları konusunda uyardı.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, yapılandırma fırsatı ile vatandaşların Kırşehir Belediyesine olan birikmiş borçlarının ödenmesi noktasında büyük kolaylıklar getirildiğini ve taksitlendirme imkanının sunulduğunu belirtti.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların başvurularını 31 Temmuz Salı gününe kadar Kırşehir Belediyesi Gelir Şefliği'ne şahsen veya posta aracılığıyla yapabilecekleri gibi belediyenin resmi sitesi üzerinden de gerçekleştirebileceklerini hatırlatan Bahçeci, bu yapılandırma kanununun, önceki yapılandırmalardan en önemli farkının, daha evvel yapılandırma kapsamına alınmayan kira ödemeleri ile gelir tarifesinde belirtilen ücretlerin de kanun kapsamına alınarak vatandaşa daha kapsamlı yapılandırma imkanı sunması olduğunu kaydetti.

Gelir tarifesindeki tüm kalemlerin yapılandırma kapsamına girdiğini aktaran Bahçeci, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yine vatandaşlarımızın belediyemize olan kira borçları da bu kanun kapsamında taksitlendirilecek. Kanun, Kırşehir Belediyesine olan idari para cezalarının haricindeki tüm borçları kapsıyor. Bu kapsamda taksitlendirmeye giren borçlar, ilan, reklam, haberleşme, yangın vergileri, ecrimisal harçları, gelir tarifesindeki tüm ücretler, kira ödemeleri, katı atık ücretleridir. Belediye’ye olan borçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlarımız belediye web sitesine girerek geçmiş borç bilgilerine ulaşabilecektir. 18 aya kadar taksit imkanlarımız mevcut olup, ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacaktır."