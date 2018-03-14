Başkan Bahçeci'den şehit ailelerine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Şehitlerimize Minnet" projesi kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından organize edilen proje kapsamında şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Demir'in annesi Latife Demir'e ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Bahçeci, daha önce de başka şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şehit Aileleri Derneğimizin 'Şehitlere Minnet' projesi kapsamında şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Demir'in annesi Latife teyzemizi ziyaret ettik. Yine aynı proje kapsamında şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Demirel'in eşi Eliş hanımı ve kızı Neşe'yi evlerinde ziyaret ettik, Rabbim şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Tüm şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyoruz, mekanları cennet olsun inşallah."

Ziyarete, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçarslan ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara da eşlik etti.



