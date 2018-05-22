Başkan Bahçeci'den incelemeler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, üst yapı çalışmalarının devam ettiği cadde ve sokaklardaki asfalt serimi ve peyzaj düzenlemelerini inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeci, Terme Caddesi'nde yapılan çevre ve peyzaj düzenlemesi ile Medrese Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Altyapının ardından üst yapının da aynı hızla tamamlandığını, kentin ihtiyaçlarına göre proje hazırlamaya devam edeceklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Bütün projeler bittiğinde Kırşehir, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olacaktır. Bitirdiğimiz projeleri hiçbir zaman yeterli görmedik. Kırşehir’e hizmet etmek için genç bir ekip ile gece gündüz çalıştık. Daha gerçekleştirmek istediğimiz projelerimiz var. Kırşehir’i yaşanabilir, değişen, gelişen ve modern bir şehir olması yolunda adımlar atarak çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz. 9,5 yıllık süreçte klasik belediyecilik anlayışının ötesinde modern belediyecilik kavramına uygun bir yapı içerisinde hizmet sunma çabası içerisinde olduk. Vatandaşlarımızın modern belediyecilik alanındaki hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, çalışmalarımızın temel hedefi olacaktır. Belediyecilik anlayışımıza göre, şehrimizdeki her bir vatandaşın daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden geleni yapacağız."