Başkan Bahçeci'den esnaf ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Medrese Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Lale Cami civarındaki üst yapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin devam ettiği bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, devam eden çalışmaları inceleyerek, esnaf ve vatandaş ile görüştü.

Medrese Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Lale Cami civarındaki esnafı gezen Bahçeci, istek ve talepleri yerinde aldı.

Her fırsatta esnafı ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Esnafımızın ve hemşehrilerimizin görüşleri bizler için çok değerli ve önemli. Kırşehir’i hep birlikte daha güzele, daha iyiye hazırlayacağız. Şehrimizi yeşil alanlarıyla, çevresiyle, doğal güzellikleriyle, mimarisiyle, estetiğiyle geleceğe taşıyacağız. İnşallah ilkelerimizden ayrılmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Şehrimizin sadece bugününe değil, geleceğine yönelik adımlar atıyoruz. Projelerimizi bir bir tamamlıyor, hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Altyapı, çevre, ulaşım, spor gibi başlıklarda yatırımlarımız mevcut. Tek derdimiz bu şehre hizmet etmek. Kırşehir’i yeşil alanlarıyla, çevresiyle, doğal güzellikleriyle, mimarisiyle, estetiğiyle geleceğe taşıyacağız. İnşallah ilkelerimizden ayrılmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."