Başkan Bahçeci'den esnaf ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, otobüs durakları, bekleme alanları ve çevre düzenlemeleri çalışmalarının devam ettiği bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaş ile görüştü.

Cacabey Meydanı çevresi ile Aşıkpaşa Bulvarı, Lise ve Dr. İsmail Yağız caddelerindeki esnaf ile görüşen Bahçeci, istek ve talepleri yerinde alarak, birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Kırşehir'e hizmetin yanı sıra halkın istek ve görüşlerini almak için de sık sık esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ziyaretlerde belediyemizin hizmetlerini ve çalışma programını anlatıyoruz. Alışveriş yapan vatandaşımızla, sokaklardaki gençler ve çocuklarla da sohbet etmeyi ihmal etmiyoruz. İnsan odaklı hizmet üretmeye devam ediyor ve her zaman yaptığımız işlerin merkezine insanı yerleştiriyoruz. Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Kırşehir’e yapılmayan hizmetleri getirdik. Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yaptık. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Kırşehir’i yaşanabilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz."