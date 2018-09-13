Başkan Bahçeci'den esnaf ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çevre düzenlemesi ve üst yapıya yönelik çalışmaların devam ettiği bölgede esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. İkinci Çarşı ve Uzun Çarşı bölgesindeki esnaf ile görüşen Bahçeci, istek ve talepleri yerinde alarak, birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Vatandaşlardan aldıkları destek ile dokuz yıllık çalışma döneminde kente önemli kazanımlar sağladıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Esnafımızın sıkıntılarını dinliyor, bulundukları cadde ve sokaklardaki sorunları gideriyoruz. Kırşehir her geçen gün büyüyüp gelişiyor. Kırşehir'in ana arterleri başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan kavşak, kaldırım ve yollarda bakım onarım ve yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarını tamamlanmak üzere. Alt yapı çalışmaları sebebi ile aşınan ve bozulan caddelerde tamirat işlemleri de sürüyor. Ara sokaklarda oluşan hasarlı bölgeler ise kilitli parke yapıyoruz. Parkı olmayan mahallemiz kalmadı. Bazı mahallelerimiz de ise iki park mevcut. Şehrimizde yaptığımız her çalışma insan hayatını ön plana çıkaran ve şehrimizin değerini arttırmaya yönelik çalışmalardır. Kırşehir’i yaşanabilir ve modern bir kent olarak gelecek nesillere teslim etmek bizim asli görevimiz ve bunun içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."