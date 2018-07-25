Başkan Bahçeci'den esnaf ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’i geleceğe taşımak ve her anlamda daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için çalışmalara durmadan devam ettiklerini bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Caddesi'nde yapılan kaldırım, orta refüj yeşil alan çalışmaları ve çevre düzenlemelerini yerinde incelediğini, esnaf ziyaretleriyle ortak akıl ile hareket ettiklerini ifade etti.

Ziyaretlerde esnafların talep, istek ve sorunlarını yerinde aldıklarını, sadece selam verip geçmediklerini, vakit ayırarak onlara yardımcı olmak istediklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Esnaf ve vatandaşlarımızın beklenti, isteklerini dinliyor ve onların taleplerine göre hizmet üreterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnaf ve vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa imkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Kırşehir’i geleceğe taşımak ve her anlamda daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için çalışmalara devam edeceğiz. Şehrimiz Türkiye’de adından söz ettiren bir şehir haline geldi. Fiziki imkanlarımızı da iyileştirmek, nüfusu artan şehrimize yeni projeler kazandırmak için çalışıyoruz. İnşallah her yönüyle özgün ve önümüzdeki dönemde de şehrimize yakışan projeleri hayata geçireceğiz. Yaptığımız tüm projelerde vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve konforu için gayret gösteriyoruz."