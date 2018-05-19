Başkan Bahçeci'den esnaf ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, üst yapıya yönelik çalışmaların devam ettiği yerlerdeki esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, yapımı devam eden üst yapı hizmetlerini yerinde inceledi, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. Atatürk Caddesi ve 27 Evler yokuşunda inceleme yapan Bahçeci, birim müdürlerinden bilgi aldı.

Üst yapı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"27 Evler Yokuşu'nda yol çalışmamız devam ediyor, hava şartları çalışmalarımızı sekteye uğratmazsa 10 güne bitmiş olacak inşallah. Ramazan olmasına rağmen çalışmalarımız hızla devam ediyor, Atatürk Caddesi düzenleme çalışmalarımızda sona yaklaştık, hedef ay sonunda bitirmek. İşlerimizi takip ederken esnafımızın ve hemşerilerimizin ramazanını tebrik edip hatırlarını sorduk. Rabbim huzurumuzu bozmasın inşallah. Kırşehir’in dört bir yanında çalışmalara devam ediliyor. Kırşehir’imizi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Bugünü değil geleceği düşünerek asırlık çalışmalar yapıyoruz."