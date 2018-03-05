Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Başkan Bahçeci'den esnaf ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafı ziyaret ederek yapılan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde Ankara ve Terme caddelerindeki esnafı ziyaret...

05 Mart 2018 Pazartesi 15:32
Başkan Bahçeci'den esnaf ziyareti
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafı ziyaret ederek yapılan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde Ankara ve Terme caddelerindeki esnafı ziyaret ederek, yapılan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.

İmkan buldukça esnafı ziyaret ettiklerini, hasta, yaşlı ve muhtaç ailelerle görüştüklerini, acı ve sevinçli günlerde vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kentte 30-40 yıldır yapılmayanları yaptık. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirdik. Sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir anlayışla projeleri gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın takdiri ve sorumluluk bilinciyle Kırşehir’i güzel yarınlara hazırlıyoruz. Esnaf ziyaretlerinde tek tek dolaşarak hayırlı işler diliyor, onlarla sohbet ederek, görüşlerini alıyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden ve çalışmalarımızdan memnun olduklarını görünce mutlu oluyoruz. Caddede, sokakta, parkta, cenazede, düğünde her zaman halkımızla birlikteyiz. Kırşehir’de yaptığımız hizmetlerimizin hemen hemen hepsini vatandaşlarımızla yaptığımız istişareler sonuncunda projelendirip hayata geçirdik. Biz buna birlikte yönetim diyoruz. Görev süresi boyunca da bu anlayışımızdan taviz vermeden halkımızı ziyarette bulunarak onlarla konuşup, isteklerini dinlemek, onların hayır dualarını alarak en iyi şekilde Kırşehir’e hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz."


Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim