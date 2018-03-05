Başkan Bahçeci'den esnaf ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafı ziyaret ederek yapılan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde Ankara ve Terme caddelerindeki esnafı ziyaret ederek, yapılan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.

İmkan buldukça esnafı ziyaret ettiklerini, hasta, yaşlı ve muhtaç ailelerle görüştüklerini, acı ve sevinçli günlerde vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kentte 30-40 yıldır yapılmayanları yaptık. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirdik. Sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir anlayışla projeleri gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın takdiri ve sorumluluk bilinciyle Kırşehir’i güzel yarınlara hazırlıyoruz. Esnaf ziyaretlerinde tek tek dolaşarak hayırlı işler diliyor, onlarla sohbet ederek, görüşlerini alıyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden ve çalışmalarımızdan memnun olduklarını görünce mutlu oluyoruz. Caddede, sokakta, parkta, cenazede, düğünde her zaman halkımızla birlikteyiz. Kırşehir’de yaptığımız hizmetlerimizin hemen hemen hepsini vatandaşlarımızla yaptığımız istişareler sonuncunda projelendirip hayata geçirdik. Biz buna birlikte yönetim diyoruz. Görev süresi boyunca da bu anlayışımızdan taviz vermeden halkımızı ziyarette bulunarak onlarla konuşup, isteklerini dinlemek, onların hayır dualarını alarak en iyi şekilde Kırşehir’e hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz."



