Başkan Bahçeci sevgi gösterileriyle karşılandı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kente dönüşünde sevgi gösterileriyle karşılandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan ve burada adaylığı açıklanan Bahçeci, kente döndü.

Kırşehir Belediyesi önünde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bahçeci, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti.

Bahçeci, burada yaptığı konuşmada, adaylığının Kırşehir Belediyesi ve kent için hayırlı olmasını diledi.

Önlerinde yeni bir süreç olduğunu belirten Bahçeci, şöyle devam etti:

"Önümüzde bir süreç var, 10 yıldır sizlerle birlikte Kırşehir’imize hizmet ediyoruz. Bu sürenin sonunda çok şükür hepimiz aldığımız maaşların, yüklendiğimiz sorumlulukların hakkını verdik. Eksikliklerimiz olabilir, Kırşehir’in geldiği noktaya baktığımızda yapılmaz denen birçok işi hep birlikte başardık. Belki birileri bundan rahatsız oldu ama ne olursa olsun biz her zaman önümüze baktık hiçbir zaman küçük işlerle uğraşmadık, büyük hedeflere doğru hep birlikte koştuk. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile inşallah bir 5 yıl daha 31 Martta halkımızın onayı ile hizmet etmek istiyoruz."



