Başkan Bahçeci öğrencilerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, Prof. Dr. Erol Güngör İlk ve Ortaokulunu, Bağbaşı TOKİ İlkokulu ve TOKİ Şehit Gökhan Emre Örül İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul yönetimleri tarafından karşılanan Başkan Bahçeci, okulların genel durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sık sık eğitim camiası ile görüşmeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Bahçeci, öğretmen ve idarecilerin fikir ve önerilerinin, kendilerine yol gösterdiğine işaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Bahçeci, belirli aralıklarla şehir merkezindeki okullarda öğrencilerle buluştuklarını ifade ederek, minik yüreklere ve gençlere dokunmaya devam etiklerini dile getirdi.

İstişare geleneğini yaygınlaştırmanın çok faydasını gördüklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla proje belediyeciliğini ilimizde uygulamayı başardık. Göreve başlar başlamaz oluşturduğumuz plan ve projeler doğrultusunda birçok eksikliği kısa bir sürede ortadan kaldırdık. Bununla beraber hazırladığımız stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah'a şükür tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu anda bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Taahhütlerimizin ötesinde hedefler belirleyerek bunları hayata geçirdik."



