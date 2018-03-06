Başkan Bahçeci,

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, öğrencilerin geleceğe yönelik planlarını bugünden yapmaları, eğitim ve öğretim hayatlarını da buna göre planlamaları gerektiğini söyledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen "Kariyer Günleri" programına katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, burada tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerin geleceğe dair planlarını bugünden yapmaları, eğitim ve öğretim hayatlarını da buna göre planlamaları gerektiğini belirten Bahçeci, genç beyinlerde düşmanlık, kin nefret olmaması gerektiğini, ülkeye hizmet etmek için ellerinden geleni yapmalarını istedi.

Eskiden Türkiye'de ilaç kuyrukları, hastanede sıra kuyrukları olduğunu, batan bankaların bulunduğunu lüks hastaneler ve üniversiteler olmadığını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Eski Türkiye'de bir çok sıkıntı ve sorunlar vardı. Türkiye'nin geleceğe dair umudu yoktu. Şimdi böyle bir şey yok. Kırşehir Belediye Başkanı olarak şehrime, ülkeme hizmet veriyorum. Dokuz yıldır bu şehre bir çok yatırım yaptık. Şehirde dokunmadığımız hiçbir yer kalmadı. Bazen gerçek üzülüyoruz. Bu ülkenin insanları arasında kim fitne tohumları ekiyorsa, kin güdüyorsa o vatan haindir. Siz genç beyinler olarak buna fırsat vermeyeceksiniz. Önce kendinize inanacaksınız. Sonra tarihimize inanacaksınız, sonra milletimize inanacaksınız, güveneceksiniz ve seveceksiniz. Saygının ve sevginin, ikisinin de hakim olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz."

Bahçeci, konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.