Başkan Bahçeci Kaman'da gençlerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kaman ilçesinde lise öğrencileriyle buluşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kariyer planlaması hakkında tavsiyelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlediği toplantıda öğrencilerle buluşan Bahçeci, yarının yöneticisi olarak tarih sahnesinde yer alacak gençlerle sohbet edebilmek ve onların iç dünyasında bir pencere açılmasına vesile olabilmek için ilçe ziyaretleri yaptığını söyledi.

İyi yetişmiş gençlerin Türkiye'de güzel yerlere gelebileceğini ifade eden Bahçeci, 16 yıldır siyasetin içinde olduğunu belirterek, 34 yaşında belediye başkanı olduğunu ve 9 yıldır bu görevi sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin hızla büyüdüğünü ve gençlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Bahçeci, "O dönem Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldum. Bu sayede gençlerle daha yakın iletişim kurdum. Teknoloji çağındayız. Gençlerin velileri ile iletişimi çok zor. Kuşak farklı, teknolojinin hızla gelişmesi yüzünden çok büyük sorunlar oluşturuyor. Gençlerle iyi iletişim kurulması için velilere büyük görevler düşüyor." dedi.

Yakın tarihten de örnekler veren Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, geçmişin iyi araştırılması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü sizlerin daha yeni doğmuş olduğunuz dönemlerde ülkemiz kötü günler geçirdi. Bir günde 16 bankamız battı. Gece zengin yatan sabah fakir yattı. O günlerde her gün borcu olan bir kaç vatandaşımız hastaneye gidemediği için vefat etti. Yeni doğum yapan annelerin çocuklarına hastaneler el koydu, çıkış izni verilmedi. Geçmişi bilmeden bugüne göre yorum yapmak yanlış olur. Türkiye büyüyor, gelişiyor. Bunun önüne geçmeye çalışanlar var. Siz gençler geleceğe iz bırakmak için güzel mesleklerde ilerlemeli, bilinçli yaşamalısınız."

Kırşehir'e çok sayıda yeni yapı kazandırdıklarını vurgulayan Bahçeci, "Kent Park, Neşet Ertaş Kültür Merkezi, evcil hayvan barınağı gibi bir çok yapı oluşturduk. Ahi Evran, Cacabey, Aşık Paşa gibi kültürel değerlerin bulunduğu bir il Kırşehir. Şehrimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.



