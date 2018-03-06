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Başkan Bahçeci avukatlarla buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, avukatlara yatırım ve projeleri hakkında bilgi verdi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Kırşehir Barosu'na üye...

06 Mart 2018 Salı 17:45
Başkan Bahçeci avukatlarla buluştu
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, avukatlara yatırım ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Kırşehir Barosu'na üye avukatlarla buluştu.

Göreve başladığı 2009 yılından itibaren yaptığı çalışmalar ve hayata geçirilen yatırımlarla ilgili bilgi veren Bahçeci, planlanan projeleri anlattı.

Yaklaşık üç aydır şehrin farklı kesimleriyle toplantılar yaparak 9 yıldır yapılan çalışmalar ve devam eden faaliyetler hakkında brifing verdiklerini belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

"Bu toplantılarda hemşehrilerimizin görüş ve önerilerini alma şansımız oluyor. Dokuz yıldır toplantıları aksatmadan yapıyoruz ve en faydalandığımız toplantılardan birisi diyebilirim. Şehrimize vizyon kazandırmak için çalışmalarımızı gece gündüze yapıyoruz. İşimizi doğru yaptıktan sonrada kimin ne dediği çok da fazla önemli değil.

Şehir merkezinde asfaltı ve altyapıyı bitirdik. Peyzaj işini tamamını kendimiz yapıyoruz. Kent Park'ın ve yaptığımız parkların bütün peyzaj işini kendimiz yaptık. Caddelerimize çok önem veriyoruz ve ağaçlandırıyoruz. Kaldırımlar bitti, trafik sistemi, tek yön uygulamaları, otobüs ulaşımı bunları hızlı bir şekilde tamamlamamız lazım. Bisikletleri, toplu taşımaları hayat geçiremezsek yaptığımız hiçbir şeyin kıymeti yok hepsi çöpe gider."


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AvukatKırşehir Belediyesi Yaşar BahçeciToplantı
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