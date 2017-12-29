Başkan Bahçeci, Ankara'da gençlerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ankara'da gençlerle yönelik düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Genç Liderler" konulu söyleşiye katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Kırşehir Federasyonun Ankara'daki merkezinde Gençlik Kollarının düzenlediği söyleşide yaptığı konuşmada, genç yaşta Kırşehir Belediye Başkanı seçildiğini belirterek, kalıcı eserlere bırakmaya gayret ettiğini vurguladı.

Eseri olmayanın tarihte de yeri olmayacağını belirten Bahçeci, "34 yaşında belediye başkanı oldum. Türkiye'nin en genç belediye başkanı idim. Cumhurbaşkanımız Kırşehir'e geldiğinde 'genç bir belediye başkanı' diye takdim etmişti. 31 yaşında iktidar partisinin il başkanı oldum ama o dönemde çekişmeli bir süreçti, kıran kırana bir seçim yapılıyordu." dedi.

Belediye Başkanı için gençlerle ilgilenmenin altyapı, kaldırım, park yapmaktan daha önemli olduğuna işaret eden Bahçeci, şöyle devam etti:

"Genç siyasetçi olarak gençlerle ilgilenmekte bize daha çok sorumluluk düşüyor. İlçelerimize de gidiyoruz. Lise öğrencileri ile bir araya geliyoruz. Kırşehir'de okuyan üniversite öğrencileri ile mutlaka bir araya gelmişimdir. Telefon numaram hepsinde vardır. Ben de bunla gurur duyuyorum.

Genç siyasetçilerin farkının mutlaka olması lazım. Bu ülkenin geleceği gençler. Gençler ne kadar nitelikli olursa, kendini iyi yetiştirirse, geleceğe hazırlarsa bu ülkenin geleceği o kadar aydınlık ve parlak olacaktır. Siyaset ne kadar kaliteli, nitelikli, dürüst insanlardan oluşursa bu ülke o kadar gelişecek, çünkü herşeyi siyasetçiler tayin ediyor."

Belediye yatırımları ile ilgili bilgi veren Bahçeci, şunları kaydetti:

"9 yılda 700 milyon liralık yatırım yaptık Kırşehir’e. Seçildiğimiz gün borç batağında dediğimiz belediye 40 milyonluk park yaptı ve 14 ayda bitirdi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezini bitirdik, 37 milyona mal oldu. Sadece alt yapıya 100 milyon lira harcadık. Güzler Evcil Hayvanlar Parkı yaptık, 15 milyona mal oldu.

Eski parayla trilyonluk yatırımlar yapabilen, sürekli büyüyebilen belediyemiz 600 personelden bin 200 personele çıktı ve maaşlarını da ödeyen bir belediye oldu. Hizmet üretebildiğim sürece yatırım yapacağım. Banka değilim, muhasebeci değilim, para biriktirecek de değilim."



