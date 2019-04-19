Başkan Ayten pazarcı esnafıyla buluştu

KONYA (AA) - Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, pazar yerini ziyaret etti.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'ndan AK Parti Derbent Belediye Başkanlığına seçilen Ayten, ilçede bulunan esnaflara teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

Ayten, son olarak kendisine eşlik eden Belediye Meclis Üyesi Halil Alka ile kent merkezinde kurulan pazar yerini ziyaret etti.

Derbent Kapalı Pazar alanında tezgah açan esnafla bir araya gelen Ayten, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.

Başkan Ayten ayrıca, pazar alışverişine gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.