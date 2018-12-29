Başkan Aydın'ın yeni yıl mesajı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aydın, mesajında, köklü geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas'ta, 2018 yılının birlik ve beraberlik içerisinde, üzüntüleri geride bırakma umuduyla yeni yılın karşılandığını ifade etti.

2018 yılının Sivas açısından oldukça verimli bir dönem olduğunu aktaran Aydın, mesajında şunlara yer verdi:

"Parkların, yeşil alanların, yolların, köprülerin, alt geçitlerin, üst geçitlerin, tünellerin şehrimize kazandırıldığı verimli bir yıl oldu. 2019 yılında da yine belediyecilik açısından şehrimiz adına verimli geçmesini temenni ediyorum. Hem Sivas'ımız, hem de güzel ülkemizin daha aydınlık yarınlara kavuşması için kuşkusuz her birimize önemli görevler düşüyor. Biz hangi makamda, hangi mevkide, hangi işi yapıyor olursak olalım, her zaman en iyisini yapmak için gayret göstermeliyiz.

Ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil edebilmek ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için çok çalışmalıyız. Bölgesinde lider, Dünya'da sözü geçen bir Türkiye için 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize sağlam adımlarla erişebilmek için güçlü olmalı, güçlü olabilmek içinse birlik ve beraberliğimizi daim ettirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılının hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli hemşerilerimize, ülkemize ve tüm insanlık alemine barış, huzur, sağlık ve afiyet getirmesini diliyor, yeni yılda daha güçlü bir Türkiye ve Sivas dileğiyle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum."