Başkan Aydın'dan yeni yıl mesajı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aydın, mesajında, köklü geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapan sultanşehir Sivas'ta, 2017 yılının birlik ve beraberlik içerisinde, sevinç ve üzüntüleriyle geride bırakıldığını, daha huzurlu ve mutlu yarınlara ulaşma umuduyla yeni yılın karşılandığını ifade etti.

2017 yılının Sivas açısından oldukça verimli bir dönem olduğunu vurgulayan Aydın, "Zira ülke olarak pek çok güçlük ve engellere rağmen son dönemdeki kalkınma ve yatırımların bu yılda artarak devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Gerek merkezi hükümet, gerekse biz yerel idareciler olarak insanımızın hayatını kolaylaştıracak pek çok hizmeti Sivası'mıza kazandırmış bulunmaktayız. Şehrimize ve ülkemize yapılan kalıcı eserlerin halkımızın yüzünde bir tebessüme sebep olması amacımıza ulaştığımızın en güzel göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın ve ülkenin daha aydınlık yarınlara kavuşması için herkese önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Biz hangi makamda, hangi mevkide, hangi işi yapıyor olursak olalım, her zaman en iyisini yapmak için gayret göstermeliyiz. Ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil edebilmek ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için çok çalışmalıyız. Bölgesinde lider, dünyada sözü geçen bir Türkiye için 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize sağlam adımlarla erişebilmek için güçlü olmalı, güçlü olabilmek içinse birlik ve beraberliğimizi daim ettirmeliyiz. Bizler ülke olarak PKK ve FETÖ terörü başta olmak üzere, dış güçlerin farklı alanlardaki saldırı ve engellemelerine karşın emin adımlarla, mazimizden aldığımız güçle yürümeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak sadece ülkemizde değil, Kudüs'te, Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta, Myanmar’da kısacası kan ve gözyaşının hakim olduğu tüm mazlum Müslüman coğrafyalardaki kardeşlerimize kucak açıp, şanlı tarihimizin bize yüklediği bu asil görevi yerine getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılının hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli hemşehrilerimize, ülkemize ve tüm insanlık alemine barış, huzur, sağlık ve afiyet getirmesini diliyor, yeni yılda daha güçlü bir Türkiye ve Sivas dileğiyle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum."