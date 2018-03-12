Başkan Aydın'dan Uzunkaya ailesine yardım

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, fazla kiloları nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan 70 yaşındaki Huriye Uzunkaya ile ileri derecede görme kaybı bulunan oğlu Ekrem Uzunkaya'nın tedavilerinde destek olma sözü verdi.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aydın, maddi imkansızlıklar ve sağlık sorunları yaşayan Uzunkaya ailesini Bahtiyarbostan Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Aydın, oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan, kilo problemi ve solunum yetmezliği bulunan Huriye Uzunkaya'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Uzunkaya'nın, ileri derecede görme kaybı bulunan 35 yaşındaki oğlu Ekrem Uzunkaya'nın Kayseri'de gerçekleştirilecek göz ameliyatının tüm masraflarını karşılayacaklarını belirten Başkan Aydın, ailenin yaşadığı maddi sorunlar konusunda da destek olacaklarını ifade etti.







