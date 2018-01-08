Başkan Aydın'dan taksicilere ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Mevlana Mahallesi’nde bulunan Yüceyurt ve Köşk Taksi Durağı’nı ziyaret ederek, taksici esnafıyla bir araya geldi.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aydın, ziyarette taksicilere hayırlı işler diledi. Sivas Belediyesi olarak önceliklerinin vatandaşların daha iyi hizmet alması olduğunu belirten Aydın, "Sizler için kötü olacak bir karara imza atmayız. Burada da görüldüğü gibi her şey bir düzen içerisinde işliyor, bir standart yakaladık. Şehirde de bu standardı yakalamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mevlana Caddesi daha önce şehir merkezi olmasına rağmen izbe bir görünüme sahipken bugün çok güzel oldu. Bu esnafın işlerine de olumlu yansıyor. Sadece burası da değil şehrin büyük bir kısmında bu çalışmaları gerçekleştirdik. 2018’de şehirdeki birçok noktada çalışmalarımızı tamamlayacağız.” ifadesini kullandı.

Taksiciler ise kente yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti.



