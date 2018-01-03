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Başkan Aydın'dan esnaf ziyaretleri

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Çiçekli Mahallesi esnafını ziyaret etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiçekli Mahallesi'ni ziyaret eden Aydın, mahalledeki berberde traş olduktan sonra diğer iş yerlerine de konuk...

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:26
Başkan Aydın'dan esnaf ziyaretleri
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SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Çiçekli Mahallesi esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiçekli Mahallesi'ni ziyaret eden Aydın, mahalledeki berberde traş olduktan sonra diğer iş yerlerine de konuk oldu.

Esnaf ve iş yerlerinde bulunan Sivaslılarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Aydın, Sivas ve Sivaslı'nın her şeyin en iyisine layık olduğu inancıyla hizmet ürettiklerini söyledi.

Şehirdeki ulaşım projeleri başta olmak üzere, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarının Sivas'a modern bir görünüm kazandırdığını dile getiren mahalle esnafı, başarılı hizmetlerin devamını diledi.


Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Sami AydınEsnaf Ziyareti
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